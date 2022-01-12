ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا والولايات المتحدة في كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة هولندا والولايات المتحدة في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022.

تتواصل الإثارة والحماس في منافسات بطولة كأس العالم 2022 التي تستضيفها قطر، مع اقتراب انطلاق مباريات دور الستة عشر من المونديال.

المباراة الأولى في دور الستة عشر من بطولة كأس العالم 2022 تجمع بين منتخب هولندا، ومنتخب الولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء من المتوقع أن يكون مثيرًا وسريعًا.

منتخب هولندا تأهل إلى دور الستة عشر من المونديال بتصدر المجموعة الأولى، بعدما حصد سبع نقاط، من الفوز على السنغال وقطر والتعادل مع الإكوادور.

أما منتخب الولايات المتحدة، فقد تأهل في وصافة المجموعة الثانية خلف إنجلترا، حيث حصد فريق بلاد العم سام خمس نقاط من الفوز على إيران، والتعادل مع "الأسود الثلاثة" وويلز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة هولندا والولايات المتحدة في كأس العالم 2022..

ما هو موعد مباراة هولندا والولايات المتحدة في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة هولندا والولايات المتحدة في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس العالم 2022، يوم السبت 3 ديسمبر 2022، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة مساءً بتوقيت السعودية وقطر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا والولايات المتحدة في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب هولندا - الولايات المتحدة السبت 3 ديسمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1 خليفة الدولي

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: