ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة هولندا والإكوادور في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات في كأس العالم قطر 2022، تقام مباراة قوية ضمن المجموعة الأولى تجمع كلًا من هولندا والإكوادور.

الفريقان اللذان حققا الفوز في المباراة الأولى على كل من السنغال وقطر على الترتيب، يسعيان لضمان موقعيهما في الدور الثاني بفوز آخر، وخصوصًا هولندا التي تريد الاستعداد للدور الثاني بأفضل شكل ممكن وهي من المرشحين الأقوياء لتحقيق اللقب.

هولندا فازت على السنغال 2-0 بهدفي كودي جاكبو وكلاسين بينما حقق الإكوادوريون الفوز في الافتتاح على المضيف القطري بهدفين نظيفين سجلهما المهاجم المخضرم إينر فالنسيا.

في التقرير التالي نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022؟

تقام مباراة هولندا والإكوادور، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى في كأس العالم 2022، يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022، على استاد خليفة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس العالم 2022، وبالطبع ستنقل مباريات المونديال على باقة ماكس المخصصة للبطولات الكبرى مثل كأس الأمم الأوروبية وكأس آسيا وكوبا أمريكا وغيرها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب هولندا - الإكوادور الجمعة 25 نوفمبر 2022

18:00 مصر، 19:00 السعودية beIN Sports HD 1 Max خليفة الدولي

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: