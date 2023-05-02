ما هي القنوات الناقلة لمباراة هجر والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

أحمد الغنامأحمد الغنام
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Hicham Faik - Ahli - Ain 2023Al Ahli Twitter
هجر vs الأهليالأهليدوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى السعوديهجر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة هجر والأهلي، والتي تقام لحساب الجولة 30 في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23.

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ضمن مباريات الجولة 30 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، يحل الأهلي ضيفًا على نظيره هجر، على ملعب نادي هجر في مدينة الهفوف.

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فريق المدرب بيتسو موسيماني أصبح على وشك العودة رسميًا إلى دوري روشن، بعد مسيرة مميزة للغاية في دوري يلو هذا الموسم.

فريق الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو برصيد 62 نقطة متخلفًا بفارق الأهداف عن الأخدود المتصدر، بينما يحتل هجر منافسه في تلك المباراة المركز 11 برصيد 36 نقطة ويطمح بدوره لتحسين وضعه في جدول الترتيب.

في السطور المقبلة نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هجر والأهلي في الجولة 30 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة هجر والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة هجر والأهلي في الجولة 30 لمنافسات دوري يلو 2022-23 هو يوم الأربعاء 3 مايو 2023، على ملعب نادي هجر في مدينة الهفوف.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة و15 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة هجر والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

تذاع مباريات دوري يلو عبر قنوات السعودية الرياضية KSA Sports HD ستجد مباراة هجر والأهلي على شاشتها.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
هجر - الأهلي20:15 السعودية ومصرKSA Sports HDنادي هجر

كيف تتابع مباراة هجر والأهلي عبر الإنترنت؟

بالنسبة لمتابعي موقع "جول" يمكنهم أن يستمتعوا بخدمة البث المباشر التي يقدمها الموقع والتي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
هجر - الأهليجول

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