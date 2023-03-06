ما هي القنوات الناقلة لمباراة نجران والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نجران والأهلي والتي تقام ضمن الجولة 24 في موسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية مباراة مرتقبة تجمع بين نجران والأهلي ضمن منافسات الجولة 24 من موسم 2022-23 في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى.

الأهلي يتقاسم الصدارة مع الحزم، حيث يملك الفريقان 49 نقطة، لكن الحزم يتفوق على "قلعة الكؤوس" بفارق الأهداف، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الخامس على التوالي من أجل مواصلة الضغط ومحاولة خطف الصدارة.

أما نادي نجران، فيبحث عن فوزه الأول بعد تعادلين وخسارتين، خاصة وأن الفريق يحتل المركز قبل الأخير في جدول الترتيب برصيد 19 نقطة فقط.

بالتأكيد يرغب العديد من محبي الفريقين في مشاهدة المباراة المرتقبة وخصوصًا مشجعي الأهلي وهنا نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة نجران والأهلي في دوري يلو السعودي 2022-23.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة نجران والأهلي في دوري يلو السعودي 2022-23؟

موعد مباراة نجران والأهلي في الجولة الرابعة والعشرين من دوري يلو السعودي 2022-23 هو الثلاثاء 7 مارس 2023، على استاد مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة نجران والأهلي في دوري يلو السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري يلو السعودي 2022-23 على قنوات السعودية الرياضية KSA SPORTS HD.. وبالتأكيد ستذاع مباراة نجران والأهلي عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب نجران - الأهلي الثلاثاء 7 مارس 2023

18:45 السعودية، 17:45 مصر KSA SPORTS HD مدينة الأمير هذلول بن عبد العزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة نجران والأهلي في دوري يلو السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكنكم متابعة مباراة نجران والأهلي في دوري يلو السعودي 2022-23 عبر خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.