ما هي القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر الودية ضد النيجر؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب المصري الودية ضد النيجر، في أولى مباريات روي فيتوريا في قيادة "الفراعنة"..

يبدأ منتخب مصر عهدًا جديدًا في مسيرته خلال التوقف الدولي في سبتمبر 2022، حيث يخوض مباراته الأولى تحت قيادة البرتغالي روي فيتوريا، وذلك حين يواجه منتخب النيجر وديًا.

فشل الفراعنة في الوصول لكأس العالم 2022، وبعد رحيل كارلوس كيروش عن تدريب منتخب مصر تولى إيهاب جلال قيادة الفريق وخاض مباراتين في تصفيات أمم إفريقيا 2023، لكنه أقيل بعد الخسارة من إثيوبيا.

رغم عدم وجود مواعيد هامة للمنتخب المصري في الأشهر القادمة، إلا أن المعسكر الحالي هامًا بالنسبة للفراعنة، وذلك لوقوف المدرب الجديد على حالة المنتخب.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر الودية أمام النيجر.

ما هو موعد مباراة مصر الودية أمام النيجر؟

يبدأ منتخب مصر مشواره مع روي فيتوريا بمواجهة النيجر يوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، وتقام المباراة على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر الودية أمام النيجر؟

تمتلك قناة أون تايم سبورت حقوق بث مباريات منتخب مصر الودية حصريًا، وبطبيعة الحال ستقوم بإذاعة مباراة "الفراعنة" أمام النيجر على شاشتها.

أما إن لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، فيمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر عبر موقع كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب مصر - النيجر الجمعة 23 سبتمبر 2022،

20:00 مصر، 21:00 السعودية ONTime Sports برج العرب

ما هو تردد قنوات ONTime Sports الناقلة لمباريات المنتخب المصري؟

قنوات ONTime Sports ستكون متاحة على القمر الصناعي نايل سات عبر الترددات الآتية..