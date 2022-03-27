ما هي القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال الإياب في تصفيات كأس العالم 2022؟

يحل منتخب مصر ضيفًًا على منتخب السنغال في ملعب ديامينياديو الأوليمبي، وذلك في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 أفريقيا.

فاز المنتخب المصري بهدفٍ نظيف في مباراة الإياب التي أقيمت في ستاد القاهرة الدولي، ويحتاج للتعادل في الإياب للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه والثانية على التوالي.

أما منتخب السنغال فيحتاج للفوز بفارق أكبر من هدفين للتأهل، وفي حالة الفوز بنفس نتيجة الذهاب سيمتد اللقاء للأوقات الإضافية وركلات الترجيح.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في إياب الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم 2022، وكيف تشاهد البث المباشر عبر الإنترنت؟

جدول مباريات وترتيب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم 2022؟

تُقام مباراة الإياب بين السنغال ومصر يوم الثلاثاء 29 مارس 2022 على ملعب ديامينياديو الأوليمبي.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة السنغال ومصر في تصفيات كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس العالم 2022 على قنوات أون تايم سبورت، وستُنقل مباراة السنغال ومصر عبر شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب السنغال - مصر الثلاثاء 29 مارس 2022،



19:00 مصر، 20:00 السعودية ONTIME SPORT 1, 2 ديامينياديو الأوليمبي

كيف تتابع مباراة مصر والسنغال عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة مصر والسنغال عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول والتي تنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.