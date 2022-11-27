ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر وهولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

يستضيف ستاد البيت، ختام مباريات دور المجموعات للمجموعة الأولى، في كأس العالم 2022، عندما يواجه منتخب قطر نظيره هولندا.

وسقط المنتخب القطري، في أول مباراتين له أمام الإكوادور، ثم أمام السنغال بثلاثة أهداف لهدف، ويدخل المباراة وعينه على تقديم أداء مشرف وتوديع المونديال من الباب الكبير.

على الجانب الآخر المنتخب الهولندي افتتح مشواره في البطولة بفوز على السنغال، ثم تعادل مع الإكوادور، ويدخل المباراة وعينه على النقاط الثلاث لخطف الصدارة.

تابع كأس العالم 2022 حصرياً على TOD متوفر مع زين.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة قطر وهولندا في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة قطر وهولندا في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس العالم 2022 هو يوم الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر وهولندا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - هولندا الثلاثاء 29 نوفمبر 2022،

18:00 قطر والسعودية، 17:00 مصر beIN Sports HD 2 Max استاد البيت

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة قطر وهولندا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة قطر وهولندا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.