ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة قطر والسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس العالم 2022.

عنابي قطر يدخل مباراته الثانية في كأس العالم 2022 ويسعى لمصالحة جماهيره بعد عرض مخيب أمام الإكوادور، يستضيف على ملعب خليفة الدولي التاريخي للمنتخب القطري نظيره السنغالي الجريح أيضًا.

قطر خسرت من الإكوادور 2-0 في افتتاح كأس العالم، وبنفس النتيجة خسرت السنغال من هولندا في الجولة الأولى من المجموعة الأولى بكأس العالم 2022.

لذلك ستكون مواجهة هامة بين خصمين جريحين يسعيان للدخول في أجواء البطولة بقوة وضمان حظوظهما في التأهل للدور الثاني.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة قطر والسنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة قطر والسنغال في كأس العالم 202، هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت قطر والسعودية، 15:000 بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة قطر والسنغال في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب قطر - السنغال الجمعة 25 نوفمبر 2022،

16:00 قطر والسعودية، 15:00 مصر beIN Sports HD 2 Max خليفة الدولي

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة قطر والسنغال مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة قطر والسنغال عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.