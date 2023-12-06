ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

SHAHID

تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الاتحاد للحاق ما يمكن من آمال المنافسة على اللقب الذي يطمح للحفاظ على لقبه، يواجه ضمك ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من المسابقة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في الجولة السادسة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة ضمك والاتحاد على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 7 ديسمبر 2023 على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ الخميس 7 ديسمبر 2023 موعد المباراة 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز القنوات الناقلة SSC Sports HD شاهد

كيف تشاهد مباراة ضمك والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

SHAHID