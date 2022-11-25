ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وأستراليا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة تونس وأستراليا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

مباراة قوية وفاصلة تنتظر المنتخب التونسي أمام أستراليا التي تسعى بقوة لتعويض النتيجة السلبية التي حققتها ضد فرنسا بالخسارة بأربعة أهداف مقابل هدف هروبًا من المركز الأخير بالمجموعة.

أما نسور قرطاج فيسعون لتحقيق نتيجة إيجابية أخرى ولكن الجماهير التونسية لن ترضى بأقل من النقاط الثلاثة بعد ارتفاع الآمال عنان السماء بالتعادل في مباراة الدنمارك الافتتاحية لرفاق يوسف المساكني.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة تونس وأستراليا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة تونس وأستراليا في كأس العالم 202، هو يوم السبت 26 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 11:00 بتوقيت تونس، 12 بتوقيت مصر، 13:000 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة تونس وأستراليا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب تونس - أستراليا السبت 26 نوفمبر 2022

11:00 مصر، 13:00 قطر والسعودية beIN 4K HDR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA Two HD الجنوب

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة تونس وأستراليا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة تونس وأستراليا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.