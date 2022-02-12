ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والسنغال في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والسنغال في دور الـ 16 من كأس العالم 2022

المباريات المقبلة في كأس العالم لا تقبل القسمة على اثنين، إما الفوز والمرور للدور اللاحق، أو المغادرة إلى عواصم البلدان التي أتى منها اللاعبون.

هذا ما يمكن أن نراه بوضوح في مباراة إنجلترا والسنغال التي ستحمل اختبارًا قويًا لرجال المدرب جاريث ساوثجيت الساعين إلى إعادة اللقب الغائب عن خزائن منتخب الأسود الثلاثة منذ عام 1966.

بدوره، يسعى المدرب أليو سيسيه لتأكيد الطفرة السنغالية وتحقيق إنجاز منتخب 2002 الذي نجح في الوصول إلى ربع نهائي كأس العالم، ولم لا يتم تخطي هذا الإنجاز مع جيل من بين الأفضل في تاريخ الكرة السنغالية؟.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنجلترا والسنغال في دور الـ 16 من كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة إنجلترا والسنغال في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

موعد مباراة إنجلترا والسنغال في دور الـ 16 من كأس العالم 2022، هو يوم الأحد 4 ديسمبر، على استاد البيت.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا والسنغال في دور الـ 16 من كأس العالم 2022؟

تذاع مباريات بطولة كأس العالم 2022 حصريًا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "beinsports" الرياضية، وبالتأكيد ستذاع مباراة إنجلترا والسنغال على شاشتها.

متابعو نسخة جول العربية على موعد مع تغطية حية مباشرة ولحظة بلحظة لجميع أحداث ومجريات هذه المباراة، وستبدأ هذه التغطية قبل انطلاق صافرة الحكم بحوالي نصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب إنجلترا - السنغال الأحد 4 ديسمبر 2022،

21:00 مصر، 22:00 السعودية beIN SPORTS MAX HD 1

beIN SPORTS MAX HD 3 البيت

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات: