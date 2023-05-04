تعرف على القنوات الناقلة لمباراة أوراوا ريدز والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحتضن ملعب سايتاما 2002 مباراة أوراوا ريدز والهلال في إياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2022، حيث تأتي المباراة بعد أسبوع واحد فقط على مواجهة الفريقين ذهابًا على استاد الملك فهد الدولي في الرياض.

الفريق الياباني تمكن من فرض التعادل بهدف لمثله على الهلال في مباراة الذهاب، ويكفيه الفوز أو التعادل السلبي ليجرد "الزعيم" من لقبه الآسيوي.

أما الهلال، فمطالب بالفوز أو التعادل بأكثر من 1-1 من أجل حصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الثانية على التوالي، فيما ستتجه المباراة إلى أشواط إضافية في حالة التعادل بهدف لمثله، ولن يتم تطبيق قاعدة الهدف خارج الأرض في الأشواط الإضافية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة أوراوا ريدز والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة أوراوا ريدز و الهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

موعد مباراة أوراوا ريدز والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم السبت الموافق 6 مايو 2023 على ملعب سايتاما 2002.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أوراوا ريدز والهلال في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟

تذاع مباراة الهلال وأوراوا على العديد من القنوات، بدءًا من قناة بي إن سبورتس آسيا، والسعودية الرياضية SSC1 HD وقنوات دبي والكاس وأبو ظبي.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب أوراوا ريدز - الهلال السبت 6 مايو 2023،

12:00 مصر والسعودية beIN Sports AFC HD

SSC 1 HD

AlKass 9 HD

Abu Dhabi Sports Asia 1

Abu Dhabi Sports Asia 1 HD

شاهد VIP سايتاما 2002

كيف يمكن متابعة مباراة أوراوا ريدز والهلال عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة أوراوا ريدز والهلال عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد vip.

بينما سيكون متابعو موقع جول على موعد مع خدمة البث المباشر التي يطلقها الموقع قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت أوراوا ريدز - الهلال جول، شاهد VIP

Shahid