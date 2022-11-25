ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022؟ وكيف تشاهدها مجانًا؟

مباراة قوية في هذه النسخة من كأس العالم قطر 2022 ستجمع كلًا من إسبانيا وألمانيا وكل منهما يدخل المباراة بأهداف مختلفة نظرًا لما حققاه في الجولة الأولى.

ألمانيا خسرت من اليابان بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى في واحدة من أكبر مفاجآت البطولة.

إسبانيا أمتعت وأبدعت وفازت 7-0 على كوستاريكا وأمطرت شباك كيلور نافاس بأثقل نتيجة إلى الآن في كأس العالم قطر 2022.

المانشافت يسعون للعودة من الباب الكبير والحفاظ على حظوظها في التأهل للدور الثاني من كأس العالم التي تعد البطل قبل السابق له.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم، وهل يمكن مشاهدتها مجانًا؟.

ما هو موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022؟

موعد مباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 202، هو يوم الأحد 27 نوفمبر 2022.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام 21:00 بتوقيت مصر، 22:000 بتوقيت قطر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ألمانيا وإسبانيا في كأس العالم 2022؟

تنقل مباريات كأس العالم 2022، في الشرق الأوسط حصريًا على مجموعة قنوات بي إن سبورت، وقبل بداية البطولة قامت بإطلاق مجموعة قنوات beIN SPORTS MAX لإذاعة كافة مباريات البطولة.

إذا لم يكن لديك اشتراك، فإن النسخة العربية من جول ستقدم لك تغطية لأهم المباريات في كأس العالم من خلال خدمة البث المباشر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب ألمانيا - إسبانيا الأحد 27 نوفمبر 2022

21:00 مصر، 22:00 قطر والسعودية beIN 4K HDR

Alkass EXTRA One HD

Alkass EXTRA Two HD البيت

ما هو تردد قنوات beIN Max الناقلة لكأس العالم 2022؟

يمكن استقبال قنوات beIN Sports Max الناقلة لكأس العالم عبر نايل سات وكذلك سهيل سات.

تردد قنوات beIN Sports Max عبر النايل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 12604 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11013 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 12245 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

تردد قنوات beIN Sports Max عبر سهيل سات:

القناة التردد معدل الترميز معدل تصحيح الخطأ إشارة إرسال البث معدل تردد الموجة beIN SPORTS MAX HD 1 11585 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 2 11623 (V) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 3 11642 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK beIN SPORTS MAX HD 4 11566 (H) 27500 2/3 DVB-S2 8PSK

هل يمكن مشاهدة مباراة ألمانيا وإسبانيا مجانًا في كأس العالم 2022؟

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت، عن إذاعة 22 مباراة خلال منافسات بطولة كأس العالم 2022 مجانًا على القناة المفتوحة، من بينها مباريات المنتخبات العربية، المغرب وتونس والسعودية وقطر، خلال دور المجموعات.

وبالتالي ستُذاع مباراة ألمانيا وإسبانيا عبر قناة beIN Sports المفتوحة على القمرين الصناعيين نايل سات وسهيل سات.

ما هو تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022؟

تذاع قناة بي إن سبورتس المفتوحة عبر عدد من الأقمار الصناعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأبرزها عرب سات ونايل سات.