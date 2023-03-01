ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال والتي تقام لحساب الجولة 19 في موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية مباراة في غاية الأهمية تجمع بين الوحدة والهلال ضمن منافسات الجولة 19 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الهلال صاحب المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، يتخلف بـ 11 نقطة عن النصر المتصدر ولكن له 3 مباريات متبقية.

ويملك "وصيف العالم" في رصيده 32 نقطة منذ بداية الموسم الحالي في دوري روشن السعودي، ويقدم عطاءات رائعة منذ مستواه الجيد في كأس العالم للأندية ثم وصوله لنهائي دوري أبطال آسيا.

أما الوحدة فيقبع في المركز الـ 13 في جدول ترتيب دوري روشن وله 19 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الوحدة والهلال في الجولة التاسعة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 2 مارس 2023، على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الوحدة والهلال في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الوحدة - الهلال الخميس 2 مارس 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة الوحدة والهلال عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.