ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الدوري السعودي 2022-23؟

جول العربي
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Gustavo Cuellar - hilal 2022al hilal twitter
الهلال vs ضمكالهلالضمكدوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة قوية في منافسات دوري روشن السعودي، وذلك حين يستضيف الهلال نظيره ضمك، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الموسم الجاري 2022-23.

الهلال يحتل المركز الرابع في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 21 نقطة، وفي آخر مبارياته بالمسابقة تعادل مع النصر 2-2 في ديربي قوي.

أما ضمك، فيحتل المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 17 نقطة أي إن ترتيبه قريب نسبيًا من الهلال، ويطمح للفوز والاقتراب من المربع الذهبي.

في آخر مباراة لضمك بالمسابقة، تعادل مع الوحدة سلبيًا دون أهداف.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال وضمك؟

موعد مباراة الهلال وضمك في الجولة الحادية عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم السبت 31 ديسمبر 2022.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وضمك؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - ضمكالسبت 31 ديسمبر 2022
20:30 السعودية، 19:30 مصر		SSC
شاهد VIP		الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال وضمك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال وضمك عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
الهلال - ضمكجول، شاهد VIP

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