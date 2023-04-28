ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا 2022؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا 2022 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، تنتظر الهلال السعودي مباراة للتاريخ قد يتوج من خلالها بطلًا لآسيا للمرة الثانية على التوالي في إنجاز رائع، يواجه أوراوا ريدز الياباني في مباراة ستكون مفعمة بالإثارة.

الجماهير الهلالية تنتظر تلك البطولة على أحر من الجمر لتعويض الإخفاق المحلي هذا الموسم في حصد دوري روشن 2022-23 بنسبة كبيرة.

الهلال أصيب بضغط كبير في مبارياته نظير المشاركة في كأس العالم للأندية التي أبان فيها عن وجه مميز للغاية وحصد المركز الثاني خلف ريال مدريد بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا؟

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز في نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم السبت الموافق 29 أبريل 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري ابطال آسيا؟

تذاع مباراة الهلال وأوراوا على العديد من القنوات، بدءًا من قناة بي إن سبورتس آسيا، والسعودية الرياضية SSC1 HD وقنوات دبي والكاس وأبو ظبي.

ملعب الملك فهد

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - أوراوا ريدز السبت 29 أبريل 2023

20:30 مصر والسعودية beIN Sports AFC HD

SSC 1 HD

AlKass 9 HD

Abu Dhabi Sports Asia 1

Abu Dhabi Sports Asia 1 HD

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كيف يمكن متابعة مباراة الهلال وأوراوا عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الهلال وأوراوا عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد vip.

بينما سيكون متابعو موقع جول على موعد مع خدمة البث المباشر التي يطلقها الموقع قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - أوراوا ريدز جول، شاهد VIP

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