ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الدوري السعودي 2022-23؟

جول العربي
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دوري روشن السعوديالهلال vs أبهاالهلالأبها

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة قوية في منافسات دوري روشن السعودي، وذلك حين يستضيف الهلال نظيره أبها، ضمن مباريات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الموسم الجاري 2022-23.

الهلال يحتل المركز الثالث في لائحة ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 29 نقطة، وفي آخر مبارياته بالمسابقة فاز على العدالة 2-0.

أما أبها، فيحتل المركز السابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022-23 برصيد 19 نقطة أي إن ترتيبه قريب نسبيًا من الهلال، ويطمح للفوز والاقتراب من المربع الذهبي.

في آخر مباراة لأبها بالمسابقة، فاز على ضمك بهدفين لهدف.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال وأبها؟

موعد مباراة الهلال وأبها في الجولة الرابعة عشرة من منافسات موسم 2022-23 من الدوري السعودي للمحترفين هو يوم الأحد 22 يناير 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأبها؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - أبهاالأحد 22 يناير2023
18:00 السعودية، 17:00 مصر		SSC
شاهد VIP		الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال وأبها عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال وأبها عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
الهلال - أبهاجول، شاهد VIP

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