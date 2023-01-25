ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في كأس السوبر السعودي 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

ملعب الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض سيكون مسرحًا لمباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي بطولة السوبر السعودي 2023.

وفي يونيو 2022 تم إجراء تعديل جذري على نظام بطولة كأس السوبر السعودي بداية من 2023، وذلك بعد استحداث نظام جديد للبطولة، يشبه نظام بطولة كأس السوبر الإسباني.

وتشارك 4 أندية في النسخة الأولى من بطولة كأس السوبر السعودي بالشكل الجديد، وهي الهلال والاتحاد والنصر والفيحاء.

مباراة نصف النهائي الأولى تجمع بين الهلال والفيحاء، والتي من المتوقع أن تشهد الكثير من الندية بين الفريقين، الباحثين عن التأهل إلى النهائي.

في السطور التالية نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الهلال في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والفيحاء؟

موعد مباراة الهلال وأبها في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 هو يوم الخميس 26 يناير 2023.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء؟

تذاع مباريات كأس السوبر السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الفيحاء الخميس 26 يناير 2023

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

شاهد VIP الأمير فيصل بن فهد

كيف تتابع مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - الفيحاء جول، شاهد VIP

Shahid