ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال والباطن، والتي تقام ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-23، في مباراة يستهدف من خلالها "الزعيم" التقدم أكثر في جدول الترتيب.

الهلال يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة، وذلك بعد الفوز على الطائي في الجولة الماضية من المسابقة.

بينما يتذيل الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعدما حصل على نقطة واحدة فقط منذ بداية الموسم، وخسر في سبع مواجهات، آخرها أمام أبها في الجولة الماضية.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة الهلال والباطن في الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي هو يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الهلال والباطن على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الباطن الجمعة 16 ديسمبر 2022،

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC

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كيف تتابع مباراة الهلال والباطن في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والباطن عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.