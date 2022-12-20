ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟.

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد مباراة الهلال الاتفاق، والتي تقام ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23، في مباراة يستهدف من خلالها "الزعيم" المرور إلى ربع النهائي.

الهلال الذي يحتل المركز الثالث في دوري روشن السعودي 2022-23 يسعى للبناء بشكل جيد على نتيجة الجولة الماضية في المسابقة المحلية حين فاز في آخر مبارياته 3-1 على الباطن.

بينما يسعى الاتفاق الذي يحتل المركز العاشر في دوري روشن إلى تعقيد المهمة على وصيف كأس خادم الحرمين الشريفين، وهو الذي تعادل سلبيًا مع ضمك قبل أيام.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في دور الـ 16 من كأس الملك 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك؟

موعد مباراة الهلال والاتفاق في دور الـ 16 من كأس خادم الحرمين الشريفين 2022-23 هو يوم الأربعاء 21 ديسمبر 2022، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساءً بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك؟

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك هي قنوات SSC، والتي تم تدشينها مطلع الموسم وحصلت على حقوق جميع المسابقات السعودية والآسيوية. يمكنك أيضًا المشاهدة عبر الإنترنت من خلال شاهد، كذلك ستتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات كأس الملك.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الهلال - الاتفاق الأربعاء 21 ديسمبر 2022

18:00 السعودية، 17:00 مصر SSC

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كيف تتابع مباراة الهلال والاتفاق في كأس الملك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الهلال والاتفاق عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - الاتفاق جول، شاهد VIP

Shahid