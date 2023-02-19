تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحتضن استاد الجنوب في مدينة الوكرة بقطر مباراة الهلال السعودي ضد شباب الأهلي دبي الإماراتي، في دور الستة عشر من منافسات دوري أبطال آسيا 2022-23.

الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 لمنطقة غرب القارة تقام بنظام التجمع في قطر، حتى الدور نصف النهائي من البطولة.

الهلال، حامل لقب دوري أبطال آسيا، تأهل إلى دور الستة عشر من البطولة بعدما تصدر المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف عن الريان القطري.

أما شباب الأهلي دبي، فقد تأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا 2022-23 باحتلال وصافة المجموعة الثالثة، حيث حصد 10 نقاط، من فوزين وأربعة تعادلات.

ومع إقامة مباريات الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2022-23 بنظام مباراة واحدة يتأهل منها الفائز إلى الدور التالي، فإن مواجهة الهلال وشباب الأهلي دبي من المتوقع أن تكون في غاية القوة.

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-2023 والقنوات الناقلة.

ما هي القنوات الناقلة لدوري أبطال آسيا 2022؟ وكيف تتابعه عبر الإنترنت؟

إذًا، كيف يمكنك متابعة المباراة عبر التلفزيون أو الإنترنت؟ جول يقدم لك كل ما تحتاج لمعرفته في هذا الصدد.

ما هو موعد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022-23؟

موعد مباراة الهلال ضد شباب الأهلي دبي في دور الستة عشر من دوري أبطال آسيا 2022-23 هو الإثنين 20 فبراير 2023، على ملعب الجنوب.

وتنطلق صافرة البداية في تمام التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وشباب الأهلي دبي في دوري أبطال آسيا 2022-23؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا 2022-23 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC بتعليق عيسى الحربين، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

بالإضافة إلى ذلك، تُبث منافسات دوري أبطال آسيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" بتعليق حسن العيدروس، وذلك في 14 دولة.

كما تملك قنوات أبو ظبي الرياضية حق نقل مباريات دوري أبطال آسيا داخل الإمارات فقط، وسوف تنقل المباراة بتعليق فارس عوض.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP داخل المملكة، وسوف يتم نقلها مباشرة عبر جول.

المباراة الموعد القنوات الناقلة المعلقين الملعب الهلال - شباب الأهلي دبي الإثنين 20 فبراير 2023،

21:00 السعودية، 23:15 الإمارات SSC,

beIN Sports AFC,

Abu Dhabi Sports Asia 1,

Alkass Five HD عيسى الحربين،

حسن العيدروس،

فارس عوض،

خليل البلوشي الجنوب

كيف تشاهد مباراة الهلال وشباب الأهلي دبي على الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا عبر الإنترنت عن طريق شاهد VIP، والتي تقوم ببث المباريات بتقنية HD داخل المملكة العربية السعودية.

ويمكن متابعة المباراة من خلال البث المباشر الذي يوفره موقع جول والذي ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.