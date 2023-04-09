ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 23 في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

shahid

يحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في مدينة الرياض مباراة الهلال والطائي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 23 لمنافسات موسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد

الهلال، صاحب الأرض، يدخل المباراة بعدما تراجع إلى المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بعد خسارة مباراته المؤجلة أمام الشباب بثلاثية نظيفة.

وتوقف رصيد الزعيم عند 45 نقطة، ليبتعد بفارق 8 نقاط عن الاتحاد متصدر جدول الترتيب.

أمام الطائي، فقد تعادل مع الرائد في آخر مبارياته بدوري روشن السعودي بهدفين لكل منهما، ليرفع رصيده إلى 27 نقطة يحتل بها المركز الثامن في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في الجولة 23 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23.

جدول مباريات الهلال في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الهلال والطائي في الجولة 23 لمنافسات دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الإثنين 10 أبريل 2023، استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الهلال - الطائي الإثنين 10 أبريل 2023

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

شاهد VIP

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23؟

يمكنكم متابعة مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات SSC، وهي الناقل الوحيد لمباريات الدوري السعودي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كيف تتابع مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

إذا لم تتمكن من مشاهدة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عبر تطبيق شاهد VIP.

ومفضلو البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة التي يقدمها لكم موقع "جول" قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الهلال - الطائي جول، شاهد VIP

Shahid