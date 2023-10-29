ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في كأس الملك 2023-2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دور الستة عشر من بطولة كأس الملك 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة الرياض، مباراة الهلال والحزم، والتي تقام لحساب دور الستة عشر من منافسات موسم 2023-2024 من بطولة كأس الملك.

الهلال، يدخل المباراة وهدفه مواصلة النتائج الجيدة على الصعيد المحلي، وتحقيق فوز يؤمن له التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس الملك، في إطار حملة "الزعيم" للحفاظ على لقبه.

وبدأ الهلال مشواره في النسخة الحالية من بطولة كأس الملك بتخطي الجبلين في دور الـ32 بهدف دون رد.

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أما الحزم، فيدخل اللقاء وعينه على تحقيق المفاجأة وإقصاء الهلال، والقيام بإنجاز يخلد اسمه في تاريخ كأس الملك، وذلك بعدما تأهل إلى ثمن النهائي بتحقيق الفوز على العربي بنتيجة 3-1.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في دور الستة عشر من كأس الملك 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال والحزم في كأس الملك 2023-2024؟

تذاع مباريات كأس الملك عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الهلال والحزم على شاشتها وبالتحديد عبر قناة SSC HD.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير الفريقين يوم الإثنين 30 أكتوبر 2023 على استاد الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

التاريخ الإثنين 30 أكتوبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة SSC HD





كيف تشاهد مباراة الهلال والحزم في كأس الملك 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس الملك لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.