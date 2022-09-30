ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الدوري السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستقبل ملعب مرسول بارك، في الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي 2022-23، قمة من قمم الكرة السعودية والتي تجمع بين النصر والاتحاد.

النصر صاحب الأرض والجمهور في المباراة يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الباطن في الجولة الماضية برباعية دون رد، وصل بها إلى النقطة التاسعة في المركز الرابع، ويريد مواصلة حصد النقاط للاستمرار في المنافسة على اللقب الأغلى.

على الجانب الآخر الاتحاد حاله لا يختلف كثيرًا عن النصر، فقد نجح العميد في الفوز على الخليج بهدفين دون رد في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة العاشرة، ويطمح للخروج بنتيجة إيجابية تضمن له الاستمرار في المربع الذهبي والمنافسة على لقب الدوري.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد في الجولة الخامسة من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

جدول مباريات النصر في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة النصر والاتحاد؟

موعد مباراة النصر والاتحاد، في الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي 2022-23، هو الأحد 2 أكتوبر 2022، على ملعب مرسول بارك.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر والاتحاد؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

Shahid Shahid

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب النصر - الاتحاد الأحد 2 أكتوبر 2022،

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC

شاهد VIP مرسول بارك

كيف تتابع مباراة النصر والاتحاد عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة النصر والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت النصر - الاتحاد جول، شاهد VIP