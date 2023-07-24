يواصل نادي النصر السعودي تحضيراته الجادة لموسم 2023-2024، بعدما أنهى "العالمي" معسكرًا قويًا في البرتغال، توجه الفريق إلى اليابان لخوض عدد من المباريات القوية أمام بعض الأندية العالمية، والبداية ستكون أمام باريس سان جيرمان الفرنسي.
ملعب "يانمار ستايديوم" في مدينة أوساكا اليابانية يحتضن المواجهة المرتقبة بين النصر وباريس سان جيرمان، والتي تأتي في إطار الجولة العالمية التي تضم نادي إنتر الإيطالي، ونادي سيريزو أوساكا الياباني.
ويطمح "العالمي" إلى زيادة النسق والتفاهم بين نجومه خلال المواجهة الأقوى في جولة اليابان، على الرغم من توجه النادي الباريسي إلى أقصى شرق آسيا في غياب نجمه الأول كيليان مبابي.
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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية في جولة اليابان 2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟
ما هي القنوات الناقلة لمباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية في جولة اليابان 2023؟
حصلت شبكة SSC الرياضية السعودية على حقوق بث مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية في جولة اليابان 2023.
كما ستذاع المباراة عبر شبكة قنوات beIN Sports القطرية، وتحديدًا عبر قناة beIN Sports HD 2، ويعلق عليها حسن العيدروس.
ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الواحدة و20 دقيقة ظهرًا بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم الثلاثاء 25 يوليو 2023.
|التاريخ
|الثلاثاء 25 يوليو 2023
|موعد المباراة
|13:20 مصر والسعودية
|الملعب
|يانمار ستايديوم
|القنوات الناقلة
|SSC
beIN Sports HD 2
كيف تشاهد مباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية في جولة اليابان 2023؟
توجد أكثر من طريقة لمشاهدة البث المباشر لمباراة النصر وباريس سان جيرمان الودية في جولة اليابان 2023، الأولى عبر الحساب الرسمي لنادي النصر على تويتر والذي يمكن أن يذيع المباراة المقبلة للعالمي.
أما الطريقة الثانية، فعبر تطبيق beIN Sports Connect الخاص بالشبكة القطرية.