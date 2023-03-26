ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي وبوليفيا الودية؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبوليفيا الودية، والتي تقام في إطار التحضيرات لبطولة كأس آسيا 2023.. وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة المنتخب السعودي ضد بوليفيا، والتي تقام ضمن مرحلة تحضيرات "الأخضر" للمشاركة في بطولة كأس آسيا 2023.

"الأخضر" خسر مباراته الودية الأولى أمام فنزويلا بهدفين لهدف، ويسعى الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي إلى تحسين الصورة التي ظهر عليها الفريق في المباراة الماضية، والتعويض أمام بوليفيا.

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وخلال الفترة الماضية، عمل الاتحاد السعودي لكرة القدم مع الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب "الأخضر"، على قدم وساق من أجل تحضير "الأخضر" بأفضل طريقة ممكنة لخوض بطولة كأس آسيا 2023، التي تقام في قطر مطلع العام المقبل..

ومع سعي المنتخب السعودي لتحقيق لقب كأس آسيا، الغائب عن خزائن الفريق منذ عام 1996، فإن مرحلة الاستعداد للبطولة ستشهد عددًا من المراحل الهامة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبوليفيا الودية، ثاني مباريات الأخضر في مرحلة الاستعداد لكأس آسيا 2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية؟

موعد مباراة السعودية وبوليفيا الودية هو الثلاثاء 28 مارس 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة السعودية وبوليفيا الودية؟

تذاع مباريات الأخضر السعودي على قنوات SSC ويمكنكم مشاهدة مباراة السعودية وبوليفيا على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد على شبكة الإنترنت.. وبالنسبة لمن ينتظرون خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" فستكون قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - بوليفيا الثلاثاء 28 مارس 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة السعودية وبوليفيا الودية عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة السعودية وبوليفيا عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد، ومتابعو موقع "جول" سيكونون على موعد مع خدمة البث المباشر التي يطلقها الموقع قبل نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت السعودية - بوليفيا جول، شاهد

Shahid