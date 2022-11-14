ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كرواتيا قبل كأس العالم 2022؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كرواتيا استعدادًا لكأس العالم 2022..

دخل المنتخب السعودي المرحلة النهائية في التحضير لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022، وذلك حين يخوض المباراة الودية الأخيرة في سلسلة التحضير لمونديال قطر، وذلك حين يلعب أمام منتخب كرواتيا.

"الأخضر" يلعب منافسات بطولة كأس العالم 2022 ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم إلى جانبه، الأرجنتين، والمكسيك، وبولندا.

ولذلك يسعى المنتخب السعودي إلى الاحتكاك بمدارس من أمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا، من أجل التعرف أكثر على أساليب لعب هذه المدارس قبل كأس العالم 2022.

وستكون مباراة كرواتيا هي السادسة في المعسكر الذي عقده المدرب الفرنسي هيرفي رينارد من أجل خوض مونديال قطر، وذلك بعد مواجهات أمام مقدونيا الشمالية، وألبانيا، والهندوراس، وأيسلندا وبنما.

"الأخضر" بدأ سلسلة وديات أكتوبر بالفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، ثم تعادل أمام ألبانيا بهدف لكل منهما في المباراة الودية الثانية، كما استمرت سلسلة التعادلات بنتيجة سلبية أمام هندوراس في المباراة الثالثة، قبل الفوز على أيسلندا بهدف نظيف، وأخيرًا التعادل أمام بنما بهدف لمثله.

وفي التقرير التالي، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية أمام كرواتيا استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2022.

ما هو موعد مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كرواتيا؟

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد كرواتيا هو يوم الأربعاء 16 نوفمبر 2022، على استاد مرسول بارك في مدينة الرياض.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية، الثانية عشر ظهرًا بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي الودية ضد كرواتيا؟

حتى الآن لم يتم الإعلان عن القناة التي ستذيع مباراة المنتخب السعودي ضد كرواتيا الودية، في انتظار قرار هيرفي رينارد مدرب "الأخضر" الذي رفض إذاعة مباراة مقدونيا الشمالية وكذلك ألبانيا الودية، حفاظًا على سرية خططه في المرحلة الأخيرة من التحضير لكأس العالم 2022.

مباريات المنتخب السعودي الودية استعدادًا لكأس العالم 2022 كانت تُذاع على قنوات SSC، والمتخصصة في إذاعة مباريات دوري روشن السعودي، ومباريات دوري أبطال آسيا، ومباريات المنتخب السعودي الرسمية والودية، وفي حالة غير رينارد رأيه، سيتم بث مباراة المنتخب السعودي أمام كرواتيا عبرها.

كيف تشاهد مباراة المنتخب السعودي ضد كرواتيا عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة المنتخب السعودي الودية ضد كرواتيا استعدادًا لبطولة كأس العالم بتقنية HD على SHAHID VIP.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب السعودية - كرواتيا الأربعاء 16 نوفمبر 2022،

13:00 السعودية، 12:00 مصر شاهد VIP مرسول بارك

ما هو تردد قنوات SSC الناقلة لمباريات المنتخب السعودي؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية..