ما هي القنوات الناقلة لمباراة القيصومة والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القيصومة والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023.

يمر الأهلي السعودي بلحظة جيدة ربما انتظرها أنصاره طويلًا في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 بعد أن فرغ من مؤجلاته وتصدر جدول ترتيب دوري يلو، وبات يحسب الوقت فقط تنازليًا للعودة إلى دوري روشن للمحترفين، المكان الذي ينتمي له العملاق الراقي.

الأهلي يتصدر جدول ترتيب دوري يلو السعودي برصيد 34 نقطة ولا يطمح للتنازل أبدًا عن تلك الصدارة.

يلاقي القيصومة صاحب المركز العاشر بـ 21 نقطة، على ملعب الأخير، وعينه على مواصلة تصدر الجدول.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة القيصومة والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023.

ما هو موعد مباراة القيصومة والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة القيصومة والأهلي في الجولة الخامسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم السبت 28 يناير 2023، على ملعب نادي الباطن.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة إلا الربع عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة إلا الربع عصرًا بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة القيصومة والأهلي ؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة القيصومة والأهلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب القيصومة - الأهلي السبت 28 يناير 2023

15:45 السعودية، 14:45 مصر KSA Sports HD ادي الباطن

كيف تتابع مباراة القيصومة والأهلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة القيصومة والأهلي على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت القيصومة - الأهلي القنوات الرياضية السعودية

Shahid