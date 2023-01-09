ما هي القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي التي تقام ضمن الجولة 16 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية مباراة القادسية الأهلي، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر لموسم 2022-23 من دوري يلو، الدرجة الأولى السعودي.

فازت كتيبة المدرب بيتسو موسيماني على الشعلة في الجولة المنصرمة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، ليواصل المدرب الجنوب إفريقي الزحف نحو مواقع المقدمة في دوري يلو.

الشعلة كان خصمًا في المتناول إذ يقبع في المركز الأخير بالجدول، لكن لن تكون المواجهة على ذات المنوال أمام القادسية الثالث عشر والذي يطمح للوجود في مراكز متقدمة أفضل وهو الفريق العريق ذو الباع الكبير في دوري المحترفين.

القادسية بدوره سيستفيد من راحته خلال الجولة الماضية بعد تأجيل مباراته ضد أحد، لذلك يتعين على موسيماني الحذر من المردود البدني للاعبيه.

Shahid

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في الجولة 16 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة القادسية والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة القادسية والأهلي ضمن مباريات الجولة السادسة عشرة من دوري يلو 2022-23 هو يوم الثلاثاء 10 يناير 2023 على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة إلا الثلث مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة إلا الثلث مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة القادسية والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والقادسية على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب القادسية - الأهلي الثلاثاء 10 يناير 2023

17:40 السعودية، 16:40 مصر KSA Sports HD مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية

كيف تتابع مباراة القادسية والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة القادسية والأهلي على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

كما يقوم موقع جول بنقل فعليات المباراة قبل انطلاقها بنصف ساعة على الأقل.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت القادسية - الأهلي القنوات الرياضية السعودية

جول

Shahid