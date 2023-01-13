ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2022-2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

عاد النادي الأهلي إلى حالة الشك من جديد بعد السقوط في فخ التعادل أمام القادسية ضمن مباريات الجولة السادسة عشر في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

الأهلي لم يحقق سوى انتصار وحيد في آخر أربع مباريات وجاء ضد صاحب المركز الأخير، الشعلة، وهو ما تسبب في العديد من الانتقادات للمدرب بيتسو موسيماني.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 25 نقطة ويبتعد بفارق 8 نقاط كاملة عن المتصدر الفيصلي.

ويواجه العميد الفيصلي الذي يتصدر الدوري برصيد 33 نقطة، إلا أنّه يمتلك مباراة إضافية عن الأهلي، مما يعني أنّ الفوز في المباراة لكتيبة موسيماني ضروري لتقليص الفارق.

Shahid

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023؟

موعد مباراة الفيصلي والأهلي المؤجلة من الجولة التاسعة من دوري يلو 2022-23 هو يوم السبت 14 يناير 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في الثالثة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الثانية والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والفيصلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيصلي - الأهلي السبت 14 يناير 2023

15:30 السعودية، 14:30 مصر KSA Sports HD مدينة المجمعة الرياضية

كيف تتابع مباراة الفيصلي والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الفيصلي والأهلي على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

كما يقوم موقع جول بنقل فعليات المباراة قبل انطلاقها بنصف ساعة على الأقل.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الفيصلي - الأهلي القنوات الرياضية السعودية على يوتيوب

جول

Shahid