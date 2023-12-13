ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الأهلي لتشديد الخناق على ثنائي الصدارة والوصافة الهلال والنصر يستضيف الفيحاء بتطلعات كبيرة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في الجولة السابعة عشرة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الفيحاء والأهلي على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 14 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير فيصل بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية الثامنة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ الخميس 14 ديسمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية

20:00 مصر الملعب الأمير فيصل بن فهد القنوات الناقلة SSC Sports 1 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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