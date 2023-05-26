ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حين يلتقي كل من الفيحاء والاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي 2022-2023 سيكون لكل منهما هدف مختلف عن الآخر من المباراة.

فالاتحاد يسعى لحسم لقب الدوري دون التطرق إلى نتائج المنافس، ويكفيه الفوز للفيحاء لحسم لقب دوري روشن السعودي 2022-2023 والذي طال انتظاره لسنوات عديدة.

بينما الفيحاء يسعى للابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط ليضمن بقاءه في المسابقة ويخرج خارج أي حسابات تخص الهبوط وذلك مع احتلاله المركز الثاني عشر في لائحة الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن 2022-2023؟

التاريخ 27 مايو 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب المجمعة القنوات الناقلة SSC HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم السبت 27 مايو 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن 2022-2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر قنوات SSC السعودية، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق الاتحاد

العديد من اللاعبين المهمين في الاتحاد مهددون بالغياب عن صفوف الفريق في مباراة الطائي الأخيرة، لكن نونو سانتو مدرب النمور قد يلجأ إلى إشراكهم دون أي قيود لإنهاء المهمة كاملة في مباراة الفيحاء، وإليكم التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيحاء:-

المركز اللاعبون حراسة المرمى مارسيلو جروهي الدفاع مد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود خط الوسط عوض الناشري - برونو هنريكي - إيجر كورونادو الهجوم رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله

أخبار فريق الفيحاء

الفيحاء يدخل المباراة بضغوط أقل من الاتحاد، ولكن عليه أن يحقق نقطة كي يضمن البقاء إن أراد ويترك إكمال المهمة للجولة الأخيرة وإليكم تشكيل الفيحاء المتوقع ضد الاتحاد:-

المركز اللاعبون حراسة المرمى فلاديمير ستويكوفيتش خط الدفاع محمد البقعاوي - حسين الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي - بندر ناصر خط الوسط باولينيو - فيكتور رويز - عبدالرحمن السفيري - ألكسندر ترايكوفسكي خط الهجوم أنتوني نواكايمي

تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الفيحاء التعادل 9 5 4 0