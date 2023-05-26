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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
Romarinho - Igor Coronado - Ittihad - Abha 2023Al Ittihad Twitter
الفيحاء vs الإتحادالفيحاءالإتحاددوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

حين يلتقي كل من الفيحاء والاتحاد في الجولة قبل الأخيرة من دوري روشن السعودي 2022-2023 سيكون لكل منهما هدف مختلف عن الآخر من المباراة.

فالاتحاد يسعى لحسم لقب الدوري دون التطرق إلى نتائج المنافس، ويكفيه الفوز للفيحاء لحسم لقب دوري روشن السعودي 2022-2023 والذي طال انتظاره لسنوات عديدة.

بينما الفيحاء يسعى للابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط ليضمن بقاءه في المسابقة ويخرج خارج أي حسابات تخص الهبوط وذلك مع احتلاله المركز الثاني عشر في لائحة الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن 2022-2023؟

التاريخ27 مايو 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالمجمعة
القنوات الناقلةSSC HD

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية وذلك يوم السبت 27 مايو 2023 على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

كيف تشاهد مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن 2022-2023 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الفيحاء والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-2023 عبر قنوات SSC السعودية، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

أخبار الفريقين والتشكيل

أخبار فريق الاتحاد

العديد من اللاعبين المهمين في الاتحاد مهددون بالغياب عن صفوف الفريق في مباراة الطائي الأخيرة، لكن نونو سانتو مدرب النمور قد يلجأ إلى إشراكهم دون أي قيود لإنهاء المهمة كاملة في مباراة الفيحاء، وإليكم التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الفيحاء:-

المركزاللاعبون
حراسة المرمىمارسيلو جروهي
الدفاعمد الله العليان - أحمد شراحيلي - أحمد حجازي - عمر هوساوي - أحمد بامسعود
خط الوسطعوض الناشري - برونو هنريكي - إيجر كورونادو
الهجومرومارينيو - عبد الرزاق حمدالله

أخبار فريق الفيحاء

الفيحاء يدخل المباراة بضغوط أقل من الاتحاد، ولكن عليه أن يحقق نقطة كي يضمن البقاء إن أراد ويترك إكمال المهمة للجولة الأخيرة وإليكم تشكيل الفيحاء المتوقع ضد الاتحاد:-

المركزاللاعبون
حراسة المرمىفلاديمير ستويكوفيتش
خط الدفاعمحمد البقعاوي - حسين الشويش - سامي الخيبري - مخير الرشيدي - بندر ناصر
خط الوسطباولينيو - فيكتور رويز - عبدالرحمن السفيري - ألكسندر ترايكوفسكي
خط الهجومأنتوني نواكايمي

تاريخ مواجهات الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي

عدد المبارياتفوز الاتحادفوز الفيحاءالتعادل
9540

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748678 الأصوات