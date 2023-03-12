ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2023؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد والتي تقام لحساب الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب مدينة المجمعة الرياضية مباراة الفيحاء والاتحاد، والتي تقام ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك 2023.

الفيحاء، صاحب الأرض وحامل لقب كأس الملك، يطمح في مواصلة حملة الدفاع عن لقبه بنجاح، عبر تخطي اختبار الاتحاد الصعب، وحجز معقده في الدور نصف النهائي من البطولة.

أما الاتحاد، الذي يملك في رصيده تسعة ألقاب لبطولة كأس الملك، فيطمح في العودة لحمل اللقب من جديد، خاصة وأن آخر مرة حقق فيها "العميد" البطولة كانت في عام 2018.

الفيحاء بلغ ربع نهائي كأس الملك 2023 بعد الفوز على الخليج في دور الستة عشر بنتيجة 3-1، بينما تمكن الاتحاد من الفوز على الشباب بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منهما.

في السطور التالية نتعرف سويًا على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والفيحاء في الدور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس الملك 2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2023؟

موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدور ربع النهائي من منافسات موسم 2022-23 لبطولة كأس الملك هو يوم الإثنين 13 مارس 2023، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2023؟

تذاع مباريات كأس الملك 2023 عبر قنوات SSC، والتي تمتلك حقوق بث مباريات البطولات السعودية والآسيوية داخل المملكة، وبالتأكيد ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الفيحاء - الاتحاد الإثنين 13 مارس 2023

17:30 السعودية، 16:30 مصر SSC مدينة المجمعة الرياضية

كيف تتابع مباراة الفيحاء والاتحاد في كأس الملك 2023 عبر الإنترنت؟

إذا لم تستطع مشاهدة مباراة الفيحاء والاتحاد عبر التلفاز، فيمكنك أن تتابعها عبر الإنترنت عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع "جول" والتي تبدأ قبل انطلاق المباراة بنصف ساعة.