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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية
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Cristiano Ronaldo of Al NassrGetty Images
دوري روشن السعوديالفتح vs النصرالفتحالنصر

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يحتضن استاد الأمير عبد الله بن جلوي مباراة الفتح والنصر، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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النصر يطمح للخروج من البداية الصعبة التي مر بها في الدوري السعودي بخسارته لمباراتين حتى الآن من أصل مباراتين، عكس ما تطلع إليه الأنصار بعد التتويج بالبطولة العربية، وعكس البداية القوية للعالمي في دوري أبطال آسيا التي دشنها بالفوز 4-2 على شباب الأهلي دبي الإماراتي.

أما الفتح فقد حقق فوزًا وتعادلًا في الجولتين الأوليين ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2023-2024 ويطمح للسير قدمًا في موسم موفق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الفتح والنصر على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "العالمي" يوم الجمعة 25 أغسطس 2023 على استاد الأمير عبد الله بن جلوي، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالجمعة 25 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير عبد الله بن جلوي
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة الفتح والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 82530كريم بنزيما
  • 8497خاليدو كوليبالي
  • 14561روبرتو فيرمينو
  • 6668نجولو كانتي
  • 15775مارسيلو بروزوفيتش
  • 32377صفقة أخرى
160408 الأصوات