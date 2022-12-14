ما هي القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي التي تقام ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

ملعب مدينة الملك سعود الرياضية سيكون مسرحًا لمباراة هامة تجمع بين العين والأهلي، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة في موسم 2022-23 من بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو".

فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني سيدخل مباراتيه المؤجلتين للجولتين 10 و11 تباعًا، بينما نادي العين يطمح للبناء على الفوز الذي حققه على القادسية بهدف للا شيء في الجولة الماضية.

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة العين والأهلي في دوري الدرجة الأولى السعودي؟

موعد مباراة العين والأهلي في الجولة الخامسة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الخميس 15 ديسمبر 2022، على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الرابعة إلا الثلث مساءً بتوقيت السعودية، الثالثة إلا الثلث مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة العين والأهلي ؟

ستنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة العين والأهلي على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب العين - الأهلي الخميس 15 ديسمبر 2022

15:40 السعودية، 14:40 مصر KSA Sports HD مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية

كيف تتابع مباراة العين والأهلي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة العين والأهلي على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.