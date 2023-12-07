ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال والتي تقام ضمن الجولة 16 لمنافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الهلال لمواصلة التصدر، يحل ضيفًا ثقيلًا على الطائي الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة 16 من المسابقة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في الجولة 16 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الطائي والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الجمعة 8 ديسمبر 2023 على ملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ الجمعة 8 ديسمبر 2023 موعد المباراة 18:00 السعودية، 17:00 مصر الملعب الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي القنوات الناقلة SSC HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الطائي والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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