ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستقبل ملعب الأمير محمد بن فهد، ثاني مباريات الأهلي في دوري روشن السعودي موسم 2023-24، والتي سيواجه فيها الخليج.

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الأهلي يدخل المباراة بمعنويات عالية، راغبًا في الفوز ومواصلة تحقيق النتائج الجيدة بعد الفوز في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف.

بينما يسعى الخليج، لإحداث المفاجأة والخروج من المباراة بنتيجة إيجابية تجعله يدخل الموسم حصانًا أسود مستفيدًا بصفقاته القوية وآخرها كان انضمام الدولي المصري محمد شريف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الخليج والأهلي على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم الخميس 17 أغسطس 2023 على ملعب الأمير محمد بن فهد، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ الخميس 17 أغسطس 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير محمد بن فهد القنوات الناقلة شاهد





كيف تشاهد مباراة الخليج والأهلي في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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