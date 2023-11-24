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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد مجدي
دوري روشن السعودي
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مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية
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Aleksandar Mitrovic Hilal 2023Getty
دوري روشن السعوديالحزم v الهلالالحزمالهلال

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال والتي تقام ضمن الجولة 14 لمنافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الهلال لمواصلة التصدر، يحل ضيفًا ثقيلًا على الحزم الطامح بدوره لتحسين مركزه في دوري روشن، وذلك لحساب الجولة 14 من المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في الجولة 14 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الحزم والهلال على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة مساء بتوقيت مصر.

التاريخالسبت 25 نوفمبر 2023
موعد المباراة18:00 السعودية، 17:00 مصر
الملعبمدينة الملك عبد الله الرياضية
القنوات الناقلةSSC HD

شاهد

كيف تشاهد مباراة الحزم والهلال في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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