ما هي القنوات الناقلة لمباراة الحزم والأهلي في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الحزم والأهلي في الجولة 34 لمنافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23..

يستضيف ملعب نادي الحزم في مدينة الرس مباراة الحزم والأهلي، والتي تقام ضمن مباريات الجولة 34، والأخيرة، من موسم 2022-23 لبطولة دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

فريق المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني يدخل المباراة بهدف إنهاء دوري يلو بأفضل طريقة ممكنة بعدما حصد لقب موسم 2022-23 بالإضافة إلى ضمان العودة إلى دوري روشن السعودي في موسم 2023-24.

ويتصدر "الراقي" جدول ترتيب دوري يلو برصيد 71 نقطة، متفوقًا بفارق أربع نقاط على الحزم الوصيف، الذي ضمن هو الآخر الصعود إلى دوري روشن.

وبالتأكيد ستكون مباراة الحزم والأهلي في الجولة 34 من دوري يلو مرتقبة للغاية، كونها مواجهة بين البطل والوصيف، وستكون الختام المثالي للموسم.

في السطور التالية نقدم لكم القنوات الناقلة لمباراة الحزم والأهلي في الجولة 34 لموسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي..

ما هو موعد مباراة الحزم والأهلي في دوري يلو 2022-23؟

موعد مباراة الحزم والأهلي في الجولة 34 لموسم 2022-23 من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي هو يوم الإثنين 29 مايو 2023 على ملعب نادي الحزم في مدينة الرس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الحزم - الأهلي الإثنين 29 مايو 2023،

21:00 السعودية ومصر KSA Sports نادي الحزم

كيف تشاهد مباراة الحزم و الأهلي في دوري يلو 2022-23 عبر الإنترنت؟

يمكن متابعة مباراة الحزم والأهلي في الجولة 34 من دوري يلو 2022-23 عبر قنوات KSA SPORTS السعودية ومنصتها عبر "يوتيوب"، وهواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بخدمة البث المباشر التي يقدمها "جول" وتنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.