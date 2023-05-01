يستضيف استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة مواجهة مرتقبة، وذلك حين يحل الاتحاد ضيفًا على التعاون، في المباراة التي تقام لحساب الجولة 25 من منافسات موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.
لا تفوت إثارة دوري روشن السعودي المزيد من الأحداث الرياضية السعودية والعالمية .. تابع كل ذلك على شاهد
الاتحاد يطمح للاقتراب خطوة أكثر من لقب الدوري السعودي، خاصة بعدما حقق فوزًا ثمينًا على الشباب في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، ليثبت نفسه أكثر في صدارة الترتيب.
الاتحاد يتصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 59 نقطة، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن النصر الوصيف، مما يجعل مباراة التعاون محورية في سعي "العميد" نحو اللقب.
أما التعاون، الساعي إلى إنهاء سلسلة من خمس مباريات دون فوز، يأمل أن يحقق ذلك على حساب الاتحاد، خصوصًا بعد الخسارة أمام العدالة في الجولة الماضية بنتيجة 2-1، والتي جمدت رصيد "السكري" عند 37 نقطة في المركز السادس.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟
جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة
ما هو موعد مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
موعد مباراة التعاون والاتحاد في الجولة 25 من دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الأربعاء 3 مايو 2023 على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة بريدة.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟
تذاع مباريات دوري روشن السعودي 2022-23 عبر قنوات "ssc" ستجد مباراة التعاون والاتحاد على شاشتها.
|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|التعاون - الاتحاد
|الأربعاء 3 مايو 2023،
19:00 السعودية ومصر
|ssc
شاهد vip
|مدينة الملك عبد الله الرياضية
كيف تتابع مباراة التعاون والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟
لهواة البث المباشر، يمكنهم متابعته عبر موقع "جول" إذ ينطلق قبل المباراة بنصف ساعة.
كما يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق شاهد vip.
|المباراة
|المتابعة عبر الإنترنت
|التعاون - الاتحاد
|جول، شاهد vip
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
شكرًا للتصويت.
من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟
اختيارات المحررين
- جول إنسايدر | عاشق محمد صلاح وبطل فيلم أسطوري .. مشاهير قرروا امتلاك أندية كرة قدم
- طرد الدوسري وسباب البريك وفضيحة المعيوف .. مواقف مخجلة في تاريخ الهلال
- اتركوه يرحل مجانًا ومنفوخ مثل فيراتي .. ردود الفعل على طرد حكيمي أمام لوريان!
- يلعب الموسم الأسوأ؟ وليته سجل ضد بورنموث .. ردود أفعال أداء صلاح ضد توتنهام!
- فيديو | "اعتاد إخراج الريح ضد المنافس" .. ما حقيقة تصريح جوريتسكا عن هالاند؟