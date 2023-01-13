ما هي القنوات الناقلة لمباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الباطن والاتحاد في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2022-2023، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يطير نادي الاتحاد إلى ملعب الباطن لمواجهة نظيره الباطن في مباراة الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي لموسم 2022،223.

الاتحاد سقط في فخ التعادل أمام الشباب في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة بعد الهزيمة من الهلال بأيام قليلة، ويسعى لتحقيق الانتصار بهدف التعافي من النتائج السلبية والخروج بنقاط المباراة كاملة للاقتراب أكثر من صدارة الترتيب.

أما الباطن فلم يحقق أي انتصار في دوري روشن حتى الآن، ولذلك يحتل المركز الأخير في ترتيب الجدول، وقد يكون الغريم المنافس للنمور لاستعادة نغمة الانتصارات.

ويحتل الاتحاد المركز الثالث من سلم ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة بعد لعب 12 مباراة وبفارق 4 نقاط فقط عن النصر المتصدر.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الباطن والاتحاد في الجولة الثالثة عشر من منافسات الدوري السعودي 2022-2023، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

ما هو موعد مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023؟

موعد مباراة الباطن والاتحاد في الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو السبت 14 يناير 2023، على ملعب الباطن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثالثة والنصف بتوقيت السعودية، الثانية والنصف بتوقيت مصر.

Shahid

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الباطن - الاتحاد السبت 14 يناير 2023

15:30 السعودية، 14:30 مصر SSC1 HD

SSC EXTRA 1 HD ملعب الباطن

كيف تتابع مباراة الباطن والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الباطن والاتحاد عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الباطن - الاتحاد جول، شاهد VIP

Shahid