ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب والتي تقام ضمن الجولة 14 لمنافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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تستمر منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 الذي تحفل بمستوى مختلف من الإثارة مع الصفقات الكبرى التي أبرمتها الأندية السعودية في الميركاتو الصيفي.

وفي سعي الأهلي لمواصلة العودة إلى مصاف المنافسة، يستضيف الشباب في مباراة كلاسيكية من أعرق مباريات الدوري السعودي، وذلك لحساب الجولة 14 من المسابقة.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في الجولة 14 من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والشباب على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة يوم السبت 25 نوفمبر 2023 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت مصر.

التاريخ السبت 25 نوفمبر 2023 موعد المباراة 21:00 السعودية، 20:00 مصر الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة SSC 1 HD شاهد

كيف تشاهد مباراة الأهلي والشباب في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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