ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الجولة السادسة في دوري روشن السعودي 2022-2023 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يسعى نادي الأهلي لتجاوز السقوط المدوي أمام الفتح حينما يواجه التعاون في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024 على استاد الأمير عبد الله الفيصل.

الأهلي استطاع الفوز في أول أربع جولات قبل أن يسقط بخسارة مدوية بخماسية لهدف ليبدأ موجة الانتقادات ضد القلعة.

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ولن تكون مهمة الأهلي سهلة، إذ لم يخسر التعاون أي مباراة منذ الموسم، بل تعادل في مواجهة وحيدة وفاز في أربع مباريات منها الانتصار على النصر بثنائية نظيفة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والتعاون على شاشتها.

وتقام المباراة يوم السبت 16 سبتمبر 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخ السبت 16 سبتمبر 2023 موعد المباراة 21:00 مصر والسعودية الملعب الأمير عبد الله الفيصل القنوات الناقلة شاهد

كيف تشاهد الأهلي والتعاون في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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