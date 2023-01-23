تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجبلين، المؤجلة من الجولة العاشرة في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

واصل النادي الأهلي تقدمه بثبات بعدما حقق فوزًا هامًا للغاية على حساب الحزم، في المباراة التي أقيمت لحساب الجولة 17 من منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي.

"قلعة الكؤوس" وبفوزه الهام على الحزم، تمكن من رفع رصيده إلى 31 نقطة، ليصعد إلى المركز الرابع، وتمكن أخيرًا من دخول المربع الذهبي، المؤهل إلى دوري روشن السعودي.

الأهلي يبتعد حاليًا بفارق ثلاث نقاط فقط عن الفيصلي، متصدر الترتيب، وسيكون الفوز في مواجهته أمام الجبلين المؤجلة من الجولة العاشرة ضروريًا إذا ما أراد الدخول في صورة المنافسة على اللقب.

الأهلي سيواجه الجبلين، الذي يحتل المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة، والذي خسر آخر مباراتين أمام جدة والعين، ويحتاج إلى العودة إلى طريق الانتصارات مما يعني أن هذه المباراة ستكون اختبارًا صعبًا لكتيبة المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني.

Shahid

جدول مباريات الأهلي في دوري يلو السعودي الدرجة الأولى 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجبلين، والمؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الأهلي والجبلين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023؟

موعد مباراة الأهلي والجبلين، المؤجلة من منافسات الجولة العاشرة من دوري يلو 2022-23 هو يوم الثلاثاء 24 يناير 2023 على ملعب الأمير عبد الله الفيصل.

وتنطلق صافرة البداية في السادسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت السعودية، الخامسة و45 دقيقة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجبلين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023؟

تنقل قناة السعودية الرياضية منافسات دوري يلو الدرجة الأولى السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الأهلي والجبلين على شاشتها.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الأهلي - الجبلين الثلاثاء 24 يناير 2023

18:45 السعودية، 17:45 مصر KSA Sports HD الأمير عبد الله الفيصل

كيف تتابع مباراة الأهلي والجبلين في دوري يلو الدرجة الأولى السعودي 2023 عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الأهلي والجبلين على الحساب الرسمي للقنوات الرياضية السعودية على يوتيوب وتويتر.

كما يقوم موقع جول بنقل فعاليات المباراة قبل انطلاقها بنصف ساعة على الأقل.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الأهلي - الجبلين القنوات الرياضية السعودية على يوتيوب

جول

Shahid