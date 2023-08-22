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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

أحمد الغنام
دوري روشن السعودي
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استاد الأمير عبد الله الفيصل
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Roberto Firmino Ahli Hazm SPL 11.08.2023Getty Images
دوري روشن السعوديالأهلي vs الأخدودالأهليالأخدود

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 202-2024 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

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يستضيف استاد الأمير عبد الله الفيصل في مدينة جدة مباراة الأهلي والأخدود، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثالثة لموسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي.

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الأهلي يدخل المباراة واثقًا للغاية من حظوظه في الفوز، خاصة بعد البداية المثالية في أول جولتين، بالفوز على الحزم والخليج، وحصد 6 نقاط وضعته في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الاتحاد.

أما الأخدود، فيدخل اللقاء وهدفه تحقيق الفوز الأول له في موسم 2023-2024 من دوري روشن السعودي، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام الشباب، ثم خسر من الفتح في الجولة الثانية، ليحصد نقطة واحدة جعلته في المركز 13 في جدول الترتيب.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2023-2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي عبر قنوات SSC في الوطن العربي والشرق الأوسط، وبالتأكيد ستجد مباراة الأهلي والأخدود على شاشتها.

وتقام المباراة المرتقبة لجماهير "الراقي" يوم الخميس 24 أغسطس 2023 على استاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة، على أن تنطلق في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

التاريخالخميس 24 أغسطس 2023
موعد المباراة21:00 مصر والسعودية
الملعبالأمير عبد الله الفيصل
القنوات الناقلةشاهد


كيف تشاهد مباراة الأهلي والأخدود في دوري روشن السعودي 2023-2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات دوري روشن السعودي لموسم 2023-24 عبر الإنترنت، وذلك عبر الاشتراك في تطبيق "شاهد"، والذي يذيع كافة مباريات البطولة.

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

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ما هي أفضل صفقة في دوري روشن السعودي خلال سوق الانتقالات الصيفي الحالي؟

  • 80976كريم بنزيما
  • 8271خاليدو كوليبالي
  • 14036روبرتو فيرمينو
  • 6451نجولو كانتي
  • 15221مارسيلو بروزوفيتش
  • 31090صفقة أخرى
156045 الأصوات