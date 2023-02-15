ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

أحمد مجديأحمد مجدي
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Romarinho Ittihad Abderrazak Hamdallah Adalah SPL 10.02.2023Ittihad Twitter
الإتفاق vs الإتحادالإتفاقالإتحاددوري روشن السعودي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف يمكن مشاهدتها عبر الإنترنت؟

سيكون ملعب الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام مسرحًا لمباراة قوية في الدوري السعودي ستجمع بين الاتفاق والاتحاد ضمن منافسات الجولة 17 من موسم 2022-23 في دوري روشن السعودي.

الاتحاد في وصافة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، ولا يفصله سوى فارق الأهداف عن النصر متصدر الجدول.

في الجولة الماضية، نجح الاتحاد في الانتصار على العدالة بخماسية نظيفة.

الاتفاق ليس على نفس الوتيرة، آخر مبارياته كانت أمام الطائي وخسرها بثنائية نظيفة في الجولة الماضية، ويحتل المركز العاشر في جدول الترتيب، برصيد 19 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد وكيف يمكنك مشاهدتها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتفاق والاتحاد في الجولة السابعة عشر من دوري روشن السعودي 2022-23 هو الخميس 16 فبراير 2023، على استاد الأمير محمد بن فهد في مدينة الدمام.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتفاق والاتحاد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الاتفاق - الاتحادالخميس 16 فبراير 2023
20:30 السعودية، 19:30 مصر		SSCالأمير محمد بن فهد

كيف تتابع مباراة الاتفاق والاتحاد عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة الاتفاق والاتحاد عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراةالمتابعة عبر الإنترنت
الاتفاق - الاتحادجول

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