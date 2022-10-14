ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

ضمن مباريات الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، يستقبل الاتحاد نظيره الوحدة على ملعب الجوهرة المشعة، وهدفه مواصلة المسيرة نحو الصدارة وهو الذي يحتل المركز الثالث في لائحة الترتيب.

الاتحاد يملك من النقاط 15 نقطة في المركز الثالث، خلف المتصدر الشبابي بـ 4 نقاط، وبنقطة واحدة خلف النصر الوصيف.

الاتحاد كان قد تعادل في الجولة السابعة في دوري روشن مع ضمك بشكل مفاجئ بهدف لمثله، إذ سجل للعميد عبد الرزاق حمد الله في الوقت المبدد من الشوط الأول، قبل أن يتعادل ضمك في الدقيقة 67 عن طريق برونو دوارتي.

أما الوحدة الضيف فيحتل المركز الحادي عشر برصيد 7 نقاط، ويطمح لتحسين موقعه في جدول الترتيب، وهو الذي تعادل مع الاتفاق الجولة الماضية بهدف لمثله أيضًا، بعد أن تقدم عن طريق الفرنسي جيان ديفيد بيجيه، قبل أن يتعادل التركي أوزديمير لصالح الاتفاق.

جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2023 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي؟

موعد مباراة الاتحاد والوحدة في الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي هو يوم الأحد 16 أكتوبر 2022، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي؟

تنقل قناة السعودية الرياضية " SSC" منافسات دوري روشن السعودي، وبالطبع ستقوم بنقل مباراة الاتحاد والوحدة على شاشتها.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الاتحاد - الوحدة الأحد 16 أكتوبر 2022 20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC شاهد VIP الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والوحدة في دوري روشن السعودي عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد والوحدة عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - الوحدة جول، شاهد VIP

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