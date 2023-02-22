ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابع المباراة عبر الإنترنت؟

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة الاتحاد والرائد والتي تقام ضمن منافسات الجولة 18 من دوري روشن السعودي 2022-23.

الاتحاد صاحب المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، يتخلف بفارق الأهداف فقط عن النصر المتصدر، والشباب ثالث الترتيب يأتي خلفهما.

ويملك العميد في رصيده 40 نقطة في جدول الترتيب، وجاء انتصار كتيبة المدرب نونو سانتو على الاتفاق بثلاثية نظيفة في الجولة الماضية، ليواصل الفريق سلسلة انتصاراته التي حققها في الآونة الأخيرة.

أما الرائد فيحتل المركز العاشر في ترتيب دوري روشن السعودي ويملك 20 نقطة، وانتهت آخر مبارياته ضد الوحدة بالتعادل الإيجابي 2-2.

وفي هذا التقرير، نتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23، وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

ما هو موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23هو يوم الخميس 23 فبراير 2022 في ملعب "الجوهرة المشعة" بمدينة جدة.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23؟

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 هي قنوات SSC، وتملك حقوق جميع المسابقات السعودية.

كذلك تتيح النسخة العربية من جول تغطية مباشرة لأهم مباريات دوري روشن السعودي 2022-23.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - الرائد الخميس 23 فبراير 2023

20:30 السعودية، 19:30 مصر SSC الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر الإنترنت؟

إن لم تستطع مشاهدة مباراة الاتحاد والرائد في دوري روشن السعودي 2022-23 عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.