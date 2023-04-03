ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك والتي تقام لحساب الجولة 22 من دوري روشن السعودي 2022-23؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

shahid

يستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة جدة مباراة الاتحاد وضمك، والتي تقام ضمن منافسات الجولة 22 لموسم 2022-23 من دوري روشن السعودي.

الاتحاد، صاحب الأرض، يدخل المباراة وهدفه تحقيق الفوز من أجل مواصلة البقاء على قمة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، التي يحتلها برصيد 50 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن النصر الوصيف.

أما ضمك، الضيف، فيدخل اللقاء وعينه على مواصلة النتائج الإيجابية التي حققها في آخر جولتين بالفوز على الطائي والباطن، والتقدم أكثر في جدول الترتيب، خاصة أنه يحتل المركز السابع برصيد 28 نقطة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك التي تقام ضمن الجولة 22 في دوري روشن السعودي 2022-23 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟.

جدول مباريات الاتحاد في الدوري السعودي 2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23؟

موعد مباراة الاتحاد وضمك التي تقام ضمن الجولة 22 في دوري روشن السعودي 2022-23 هو يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2022-23؟

تذاع مباريات دوري روشن السعودي على قنوات SSC، ستجد المباراة عبر شاشتها.

تنقل المباراة عبر قناة SSC بتقنية HD بصورة مشفرة، أما بتقنية SD فهي متاحة للجميع.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الاتحاد - ضمك الثلاثاء 4 أبريل 2023،

22:00 السعودية، 21:00 مصر SSC

شاهد VIP الجوهرة المشعة

كيف تتابع مباراة الاتحاد وضمك عبر الإنترنت؟

يمكنك مشاهدة مباراة الاتحاد وضمك عبر الإنترنت بتقنية HD عن طريق الاشتراك في خدمة شاهد VIP.

وإن لم تستطع مشاهدة المباراة عبر التلفاز يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول وتنطلق قبل المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة المتابعة عبر الإنترنت الاتحاد - ضمك جول، شاهد VIP

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