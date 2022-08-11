ما هي القنوات الناقلة للدوري السعودي ودوري يلو 2022-2023؟

كل ما تريد معرفته عن قناة SSC التي ستنقل الدوري السعودي 2022-23 ودوري أبطال آسيا بدايةً من الموسم الجديد، ما هو ترددها والبطولات التي ستنقلها وأكثر؟

بعد فترة من الجدل حول هوية القنوات التي ستنقل منافسات الدوري السعودي للمحترفين ودوري يلو في موسم 2022-23، أزيل الغموض أخيرًا، بعد الإعلان الرسمي عن استمرار عرض البطولتين عبر قنوات SSC.

وكشفت رابطة الدوري السعودي للمحترفين رسميًا قبل أيام قليلة، عن القناة الناقلة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس خادم الحرمين الشريفين ودوري يلو للثلاث سنوات المقبلة.

وأعلنت رابطة دوري المحترفين رسميًا أن قناة SSC ستواصل نقل مباريات الدوري وكأس الملك للموسم الثاني على التوالي، لثلاث سنوات مقبلة، وذلك رفقة تطبيق شاهد الذي حصل بدوره على نفس الحقوق ولنفس المدة.

وفي التقرير التالي، يقدم لك "جول GOAL" كل ما تريد معرفته عن العقد الجديد بين رابطة الدوري السعودي وقنوات SSC، بالإضافة إلى تردد القنوات وكيفية مشاهدة مباريات الدوري السعودي على شبكة الإنترنت، والمزيد.

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ما هي قنوات SSC؟

مجموعة قنوات SSC يمكن تعريفها الآن بأنها الناقل الحصري لبطولات كرة القدم الكبرى في المملكة العربية السعودية، والتي تتلخص في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي، بالإضافة إلى دوري يلو.

وانطلقت شبكة قنوات SSC في أغسطس 2021، وهي نتاج تعاون بين شركة الرياضة السعودية ومجموعة MBC، وحظيت بانتشار هائل منذ إطلاقها.

ما هي تفاصيل الاتفاق الجديد؟

العقد الجديد يمتاز باتساع الرقعة الجغرافية للمسابقات عبر بثها في منطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط عبر قنوات SSC، بجانب بعض الباقات الرياضية على بعض التطبيقات.

وبلغت قيمة حصول القناة على حقوق النقل الحصري للمباريات 900 مليون ريال، مع وجود بعض الامتيازات التي لم تكن موجودة في العقد السابق.

ومن جانبها، أوضحت القناة أنه تم إعداد خمسة برامج متخصصة في كرة القدم، بجانب نشرات إخبارية، ستُعرض على قناة مفتوحة، كما سيتم نقل المباريات مجانًا بتقنية SD، فيما سيكون النقل بتقنية HD عبر قنوات خاصة بأصحاب الاشتراكات.

ما هو تردد قنوات SSC؟

قناة SSC ستكون متاحة على القمر الصناعي عرب سات فقط عبر الترددات الآتية...



القمر



عرب سات



التردد



11747 / 12418



الاستقطاب



أفقي



معدل الترميز



27500



معامل التصحيح



2/3



كيف تشاهد الدوري السعودي عبر الإنترنت؟

لا يوجد إلا طريقة واحدة فقط لمشاهدة قنوات SSC عبر الإنترنت، وهي منصة شاهد التابعة لمجموعة MBC شريك مجموعة الرياضة السعودية.

يمكنك مشاهدة القنوات على المنصة مجانًا دون اشتراك للمسابقات السعودية فقط بتقنية SD، أما إذا كنت ترغب في مشاهدة البطولات الأخرى التي ستنقلها المجموعة الجديدة، أو المشاهدة بتقنية HD فعليك الاشتراك في إحدى الباقتين التي تم تخصيصهما لهذا الغرض.

وحسب الاتفاق الجديد سيتم عرض لقاءات البطولة عبر تطبيق شاهد على الهواتف والأجهزة الذكية بالتزامن مع عرضها على SSC.

العقد يقضي بحصول شاهد على حقوق البث أيضًا لمدة ثلاثة مواسم تبدأ من الموسم الجديد.

ما هي باقات الدوري السعودي؟

هناك باقتان تم الإعلان عنهما لمشاهدة قنوات SSC بتقنية HD، الأولى تتيح لك المشاهدة عبر الإنترنت فقط، فيما تُمكنك الثانية من المشاهدة عبر التلفاز بجانب الشبكة العنكبوتية.

كما تمنحك الباقة الثانية تسجيل وبث مباشر للمحتويات الرياضية المفضلة مثل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتصفيات الاتحاد الآسيوي، وFight Sports وسباقات إكستريم إي والمزيد.



الباقة



السعر



المميزات

Sports on Shahid VIP 57.99 ريال سعودي باقة الرياضة "شاهد VIP" بتقنية HD

Sports on Shahid VIP + GOBX 74.99 ريال سعودي باقة الرياضة "جهاز GOBX + شاهد VIP" بتقنية HD



ما هي البطولات المنقولة على قنوات SSC؟



بجانب نقل قنوات SSC للدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك وكأس السوبر السعودي بشكلٍ حصري، هناك بطولات أخرى لن تتمكن من متابعتها إلا عبر المجموعة الجديدة.

حصلت شركة الرياضة السعودية على حقوق بث مسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بشكلٍ حصري منذ أشهر، وهو ما يشير إلى أن قائمة البطولات المنقولة على SSC سيزيد عليها دوري أبطال آسيا وكأس آسيا للأندية وكأس أمم آسيا للمنتخبات، وذلك حتى 2023 الذي سينتهي فيه الاتفاق بين الاتحاد الآسيوي والشركة السعودية.

بطولات المملكة المحلية فقط هي ما سيتاح مشاهدتها مجانًا عبر التلفاز والإنترنت على قنوات SSD بتقنية SD، أما إذا كنت ترغب في المشاهدة بتقنية HD، أو مشاهدة البطولات القارية فيجب عليك الاشتراك لمتابعتها.

وبالإضافة إلى كل تلك البطولات، فإن قنوات SSC سنتقل منافسات بطولة دوري الدرجة الأولى السعودي "دوري يلو" خلال الموسم المقبل.